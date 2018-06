Rode Duivels krijgen Zambiaanse debutant als scheidsrechter in eerste WK-match

De wedstrijd van de Rode Duivels op maandag tegen Panama zal geleid worden door de Zambiaanse scheidsrechter Janny Sikazwe (39). Dat heeft de wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt. Voor de Zambiaan is het zijn eerste WK, nadat hij eerder ook al de finale van het WK voor clubs en de finale van de Afrika Cup in goede banen leidde.

Ondanks het feit dat hij nog nooit eerder op een WK floot, heeft Sikazwe geen slechte reputatie als scheidsrechter. De man heeft naam als een milde ref, die niet al te gauw overtredingen fluit en de snelheid zo in het spel houdt. Dat zou in het voordeel moeten zijn van onze Rode Duivels, die tegen voetbaldwerg Panama het tempo best zo hoog mogelijk leggen.

Sikazwe bracht eerder ook al een landgenoot geluk. Hij was namelijk de scheidsrechter in de finale van de Afrika Cup, die gewonnen werd door het Kameroen van Belgisch trainer Hugo Broos.