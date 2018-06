Kirsten Flipkens stoot door naar finale in Rosmalen

Kirsten Flipkens (WTA 60) speelt zondag de finale van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/250.000 dollar). De 32-jarige Kempense won zaterdag in de halve finales in drie sets met 7-5, 6-7 (7/9) en 6-4 van de Slowaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81), die in de tweede ronde nog Alison Van Uytvanck (WTA 47) had geklopt. De wedstrijd duurde twee uur en 21 minuten.

In de finale staat Flipkens voor het eerst tegenover de 25-jarige Servische Aleksandra Krunic (WTA 55). Die schakelde in haar halve finale het Amerikaanse eerste reekshoofd Coco Vandeweghe (WTA 16) na 2 uur en 35 minuten uit met 2-6, 7-6 (7/4) en 7-6 (7/1).

Het is de tweede keer dat Flipkens in Rosmalen in de finale staat. In 2013 verloor ze daarin met 6-4 en 6-2 van de Roemeense Simona Halep, de huidige nummer een van de wereld. Zondag speelt Flipkens haar vierde WTA-finale. In 2016 was ze ook runner-up in Mexicaanse Monterrey, in 2012 won ze in het Canadese Quebec. Krunic was vorig jaar verliezend finaliste in het Chinese Guangzhou en opende haar palmares met winst in het Kroatische Bol.