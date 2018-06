Roglic grijpt de macht in eigen land

Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) heeft zaterdag de macht gegrepen in de nationale rittenkoers van zijn thuisland, de Ronde van Slovenië (2.1). Hij soleerde naar de zege in de vierde rit en neemt de leiding in het klassement over van de Colombiaan Rigoberto Uran (EF Education First - Drapac).

Met beklimmingen tot boven de 1.300 meter hoogte waren de klimmers aan zet tijdens de vierde etappe tussen Ljubljana en Kamnik, goed voor een totaal van 155 kilometer. Het peloton ging van start zonder Daryl Impey (ziek), de tweede in de stand. Veertien renners, met daarbij de Belg Jenthe Biermans, kozen voor de aanvalt.

De Italiaan Fausta Masnada bleek de sterkste van de vroege vluchters, maar ook hij werd op de laatste klim overvleugeld toen Roglic zijn duivels ontbond. De Sloveense ex-schansspringer kwam na een aanval met iets meer dan een halve minuut voorsprong op een groep van zes met leider Rigoberto Uran voorbij op de top. Na de afdaling bedroeg die voorsprong op de streep nog steeds 0:32. De 28-jarige Roglic is één van de renners van het seizoen in het kortere meerdaagse werk: hij won ook al de Ronde van Romandië, de Ronde van het Baskenland, en een rit in Tirreno-Adriatico.

Matje Mohoric sprintte bij de achtervolgers naar de tweede plaats, voor Rafal Majka, Tadej Pogacar en Uran, die zo naast de bonificatieseconden pakte. In de stand heeft Roglic nu 0:32 voor op Uran en 0:42 op Majka. De Ronde van Slovenië eindigt zondag met een individuele tijdrit over 21,5 kilometer.