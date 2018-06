Vlaamse toeristen moeten hun vakantie op Korfoe doorbrengen in de stank: “Alles begint te rotten”

Toeristen op het Griekse eiland Korfoe hadden hun vakantie wellicht wat anders voorgesteld. Doordat de enige vuilnisbelt op het eiland vol zit, hangt er een stank over Korfoe.

De straten van het eiland liggen vol met zakken en dozen afval. “Van de luchthaven naar ons dorpje kwamen wij om de zoveel kilometer vele meters afval tegen”, getuigt een toeriste aan VTM Nieuws. “Omdat die zakken en dozen daar blijven liggen, begint alles te stinken en te rotten. Zelfs voor het koninklijk paleis ligt er een grote berg afval.”

Een tweede vuilnisbelt opzetten lukt voorlopig niet: buurtbewoners protesteren daar tegen.

Toeristen hadden gehoopt dat ze op voorhand door hun reisorganisatie waren ingelicht over het probleem. Maar bijvoorbeeld touroperator TUI werd pas recent ingelicht over het afval en de stank. “Volgende week komt er een beslissing over de tweede vuilnisbelt, we zitten daarover met iedereen rond de tafel. Voorlopig gaan alle reizen naar Korfoe door, omdat de vakantiebeleving in de hotels momenteel niet wordt bedreigd”, klinkt het bij TUI.