Démare tankt vertrouwen voor Tour met ritwinst in Ronde van Zwitserland, Porte blijft leider

Arnaud Démare heeft de achtste rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de straten van Bellinzona was de Franse kampioen sneller dan Fernando Gaviria. Nochtans werd de Colombiaan perfect gepiloteerd door zijn ploeg, maar net als de vorige spurts eerder deze week kon hij het opnieuw niet afmaken. De leiderstrui van Richie Porte kwam niet in gevaar.

De rit was net officieel op gang gevlagd toen Willie Smit (Katusha), Nathan Brown (Education First), Edward Dunbar (Aqua Blue Sport) en Paul Ourselin (Direct Energie) wegsprongen uit het peloton. De vier vluchters kregen net wat minder dan twee minuten voorsprong van het peloton. Op zes kilometer van de streep was het lied van de vluchters uitgezongen en haalde het peloton hen in. In de sprint bleek Démare de snelste te zijn. Gaviria spurtte naar de tweede plaats, Kristoff werd derde. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) was de beste Belg op de vijfde plaats.

In het klassement blijft Richie Porte leider. Hij heeft zeventien seconden voorsprong op de Colombiaan Nairo Quintana (Movistar). De Nederlander Wilco Kelderman (Team Sunweb) is derde en volgt op 52 seconden.

Zondag staat met een individuele tijdrit de negende en laatste etappe op het programma. De renners moeten dan in en rond Bellinzona 34 kilometer afleggen. Vorig jaar ging de eindzege naar de Sloveen Simon Spilak.