Strandetiquette: dit draag je naar het strand

Als je denkt dat je op het strand niet meer nodig hebt dan een bikini en zonnecrème heb je het mooi mis. Het is net de plek waar je mag zien en gezien mag worden. Kies een zonnebril uit met véél fashiongehalte en vul aan met de volgende stijlvolle items.

Aan je voeten

Hoewel slippers en flip flops tegenwoordig ook naar het werk kunnen, is hun natuurlijke habitat het strand. Makkelijk, want er blijft geen zand in hangen en ze kunnen uitstekend tegen water. Ligbed beu en zin om de boulevard te gaan verkennen? Neem dan ook paar espadrilles mee. Nét iets eleganter, wandelt een stuk beter en is nog steeds fris genoeg. Sneakers zijn omwille van deze redenen een no go.

De ideale strandtas

De ideale strandtas is groot - waar kan je anders die extra espadrilles, zonnecrème, handdoeken en zwembandjes in kwijt? - en is makkelijk af te wassen. Zand en zeewater is immers niet bepaald een goeie combinatie als je dingen proper wil houden.

Linnen strandjurk

Over je badpak of bikini is een overhemd of jurk uit linnen ideaal. Perfect voor als je snel een hapje wil eten, toch net iets eleganter dan in je bikini. Het ademt énorm (handig bij hete temperaturen) en dat het stofje zo rimpelt is net leuk voor je nonchalante look. Pluspunt: linnen ziet er super klassevol uit, in tegenstelling tot katoen dat na een zwembeurt te hard spant en tegen je lichaam kleeft.

Een giga hoed

Op het strand is er, naast jezelf stijlvol kleden, nog een dingetje belangrijk: jezelf beschermen tegen de zon. Wat als je die twee nu eens kan combineren en jezelf een super grote hoed aanschaft? Enorm stijlvol én het biedt extra schaduw aan je hoofd en schouders. PS Blijf natuurlijk ook nog smeren!