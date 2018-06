Ook Helmut Lotti maakt WK-lied: eindelijk gaat het eens over de Rode Duivels zelf

‘Dva vodka’, ‘Hear that sound’, ‘Belgium Davai’ en ‘Dance with the Devils’. Het lijstje met Belgische WK-songs gaat eindeloos door dit jaar. Ook Helmut Lotti gooit zijn zangkunsten in de strijd en lanceert het nummer ‘Put In The Ball’: “Omdat er al veel wereldbekernummers gemaakt zijn, maar nog geen enkel over België, Rusland én voetbal…” Beluister het nummer hier.