Vrijdag eindigde de ramadan, de vastenmaand voor moslims. Dan kan een drie dagen durend feest beginnen: Eid El-Fitr in het Arabisch of Bayram in het Turks. En een geslaagd feest van het breken van het vasten betekent vooral dat je veel buren, familie en vrienden hebt ontmoet.