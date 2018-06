Frankrijk overtuigt niet, maar wint dankzij VAR en omstreden Pogba toch tegen Australië

Frankrijk is het WK voetbal begonnen met een driepunter. Onze zuiderburen moesten er wel voor knokken, want tegenstander Australië gaf zich niet zomaar gewonnen: het werd 2-1 na penaltygoals van Griezmann en Jedinak en een late treffer van Pogba. De Franse strafschop kwam er na een tussenkomst van de videoref - de eerste ooit in de WK-geschiedenis.

De Fransen begonnen hun WK met de verwachte elf, met daarbij ook enfant terrible Paul Pogba. Vooraf de vraag niet of Frankrijk zou scoren tegen het Australië van de Nederlandse coach Bert van Marwijk - in 2010 nog WK-finalist met zijn vaderland. Frankrijk leek die verwachtingen ook kracht bij te zetten door al meteen enkele kleine prikjes uit te delen. Wonderkind Mbappé zette zich al snel door, maar ramde het leer op de vuisten van Mathew Ryan - een oude bekende voor Belgische voetbalfans, wan de keeper speelde in een recent verleden nog bij Club Brugge en Racing Genk. Ook Pogba en Griezmann staken de neus al eens aan het venster in de openingsminuten.

Na het openingskwartier verdween het Franse overwicht en konden ook de Socceroos meevoetballen, tot jolijt van de meegereisde fans. Tolisso verschalkte op een vrije trap van Mooy ei zo na zijn eigen doelman. Diezelfde Mooy ontplooide zich met zowel aanvallend als defensief sterk spel tot de motor van het Australische team. Op slag van rust kregen de geelhemden nog een uitstekende kans op de 0-1, maar zowel Sainsbury als Jedinak konden Lloris niet kloppen. De spelers mochten met een brilscore de kleedkamers opzoeken.

Ook in de tweede helft viel er aanvankelijk weinig dreiging te noteren. Tot na tien minuten spelen plots een cadeautje uit de lucht kwam vallen voor de Fransen: Risdon haalde Griezmann onderuit in het zestienmetergebied. De Uruguayaanse ref Urenha ging in de catacomben de videobeelden analyseren en besloot een strafschop toe te kennen, die vervolgens feilloos werd binnengetrapt door Griezmann: 1-0. Diezelfde Griezmann maakte er enkele minuten later net geen 2-0 van. De Fransen kregen echter het deksel op de neus toen Umtiti in het eigen strafschopgebied de bal met de hand beroerde. Een domme fout, Jedinak nam het Franse geschenk dankbaar in ontvangst en verschalkte Lloris vanaf de stip: 1-1.

Foto: Photo News

De Fransen waren aangeslagen door de plotse gelijkmaker en nieuw doelgevaar liet lang op zich wachten. Tolisso kwam zelfs nog goed weg toen hij aan de noodrem moest trekken bij Juric en ‘slechts’ geel kreeg. Uiteindelijk was het Paul Pogba die dan toch het verschil maakte: via het been van Sainsbury en de lat dwarrelde de bal over Ryan en de doellijn. Even heerste er wat twijfel, maar de doellijntechnologie bracht soelaas voor Pogba en co. De Australiërs probeerden nog uit alle macht langszij te komen, maar ook invaller Arzani - met zijn 19 lentes de jongste speler op dit WK - kon de Socceroos niet meer redden. 2-1 zou de eindstand blijken