Wetenschappers ontdekken manier om meer van wijn te genieten

Goed nieuws voor wijnliefhebbers: onderzoekers hebben een manier ontdekt om slechte aroma’s die kunnen vrijkomen in wijn af te stoten. Dat zeggen ze in een het Amerikaans wetenschappelijk vakblad Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Elke fles wijn bevat stoffen die hun bijdrage leveren aan kenmerkende aroma’s van de drank. Maar een te grote hoeveelheid alkylmethoxypyrazines, dat zijn chemische verbindingen die geuren produceren, kunnen de smaakbeleving van de wijn in negatieve zin beïnvloeden. De wijn in kwestie krijgt dan vaak een plantaardige smaak.

“Deze onaangename aroma’s en smaken komen vaak voor bij druiven die vroeg worden geoogst of in koele klimaten worden geteeld. Wijnmakers hebben tevergeefs geprobeerd dit probleem te verhelpen door additieven te gebruiken zoals geodoriseerde eikenchips”, aldus de vorsers.

Magnetische kracht

Omdat testen met deze toevoegingen niet succesvol bleken, voerden onderzoekers extra experimenten uit met zogenaamde magnetische polymeren in Cabernet Sauvignon. Die zijn in staat om stoffen af te scheiden die bijdragen aan de slechte smaak. “Magnetische polymeren kunnen afstotende stoffen afscheiden zonder de smaak en de aroma’s van de wijn in gevaar te brengen”, zegt onderzoeker David Jeffery.

Deze conclusie betekent niet dat je een magneet in een glas slechte wijn moet gooien, maar er is hoop dat de wetenschap na toekomstig onderzoek met andere wijnsoorten met een oplossing zal komen om de oorspronkelijke smaak van de drank in ere te herstellen.