Josje van Oranje: zangeres pronkt met nieuw kapsel

Voormalig K3-zangeres verandert al eens graag van haarstijl. Haar nieuwste probeersel? Een oranje coupe. Die toont ze met een kiekje op Instagram.

Josje ging van platinablond naar bruin en experimenteert graag met pruiken. In het verleden, op de première van ‘Zoolander 2’ om precies te zien, verscheen ze met een blauwe pruik. Nu gaat ze voor - vermoedelijk valse - oranje lokken. Op een nieuwe foto is ze te zien met lang, steil haar en een froufrou in de kleur en een kauwgom in haar mond. “Weekend” schrijft ze bij het kiekje. In andere hashtags wenst ze iedereen nog een zalig Suikerfeest.

Haar met een oranjeroze schijn is niet nieuw. Begin vorig jaar debuteerde topmodel Georgia May Jagger met de kleur, die al snel de naam ‘blorange’ meekreeg. Ook actrice Sienna Miller waagde zich aan de trend. “De blorange is de opvolger van de perzikkleur, maar er zit iets meer oranje in. Het eindresultaat is dus duidelijker. Let wel: het moet pastelkleurig blijven. Als je haar te intens oranje is, kan je niet van een blorange spreken”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology. “Het kleurtje moet op blonde highlights ofwel op een ontkleurde basis.