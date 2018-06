Is het een blouse, rok of jurk? Luxewebshop pakt uit met bizar kledingstuk van 1.000 euro

Op de Britse luxewebshop Farfetch kunnen fashionista’s een bijzondere creatie kopen van het Franse label Unravel Project, in 2015 opgericht door de Parijzenaar Ben Taverniti. Voor 1.151 euro krijg je een blouse, rok en langere rok in één, maar eigenlijk is het gewoon een jurk met verschillende opgenaaide stuks.

De zogenaamde layered denim dress bestaat uit een witte blouse. Daaraan is een blauwe jeansrok met hoge taille genaaid. Over de langste rok werd ter hoogte van de heupen nog een kortere rok genaaid om een gelaagd effect te creëren. Het item is slechts een van de bijzondere stukken in de collectie van Unravel Project.

Wie wel van nieuw samengestelde of ontrafelde mode houdt, kan ook gaan voor een jeansjas slash jurk of een binnenstebuiten broek. Aan al deze ontwerpen hangt een prijskaartje van rond de 1.000 euro, maar met een beetje creativiteit en handigheid kun je zelf iets gelijkaardigs in elkaar knutselen met verschillende kleren uit je kast. Niet?