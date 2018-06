Foto’s brengen fans aan het twijfelen: “Is Beyoncé opnieuw zwanger?”

Veel fans van Beyoncé zijn het erover eens: een jaar na de geboorte van tweeling Sir en Rumi zou de superster zwanger zijn van haar vierde kindje. Op foto’s van haar tournee met echtgenoot Jay Z menen ze immers een beginnend babybuikje te zien.

“Beyoncé is zeker zwanger”, schrijft een fan bij een foto van Queen B in een glitterpakje op het podium waarop een iets boller buikje zichtbaar is. Een glitterpakje met een hartje ter hoogte van haar buik, dat Beyoncé later draagt, wakkert de geruchten alleen nog maar meer aan. Volgens lifestylesite The Cut heeft ook een bron die deel uitmaakt van de entourage van de zangeres getipt dat ze inderdaad opnieuw zwanger is. Volgens de ingewijde zou er ook constant een dokter ter haar beschikking zijn.

But beyonce is DEFO pregnant pic.twitter.com/wBPO4aF8Ro — Chloé (@chloemilne96) 9 juni 2018

Now the minute our Queen Bey strutted onto the stage the other night me and my sister we're convinced she is pregnant. You could see a very defined tiny bump for sure.

She then came out in this dress with a little heart right on her new baby bump ?? #blogger #Beyonce pic.twitter.com/2nM5qOPjRI — Attempting a Life After 30 (@AALafter_30) 16 juni 2018

Maar andere fans drukken de geruchten de kop in en beschuldigen de mensen die ‘een buikje’ zien van bodyshaming. Ze vinden dat ze het lichaam van de superster te nauwlettend in de gaten houden en suggereren dat de ster misschien geowon net had gegeten. Of Beyoncé al dan niet zwanger is, zal de wereld moeten afwachten. Ze heeft zelf nog niets bevestigd. Als het klopt, zal ze zoals bij haar vorige eigenschappen wellicht groots met het nieuws uitpakken. Beyoncé en Jay Z hebben drie kinderen samen: Blue Ivy (6) en tweeling Sir en Rumi, die volgende week elk een kaarsje op de verjaardagstaart mogen uitblazen.

a woman: [gains literally 3 pounds]

y'all: is she pregnant! ???????? — jenlisa love bot (@beyIuminati) 10 juni 2018