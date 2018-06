Bart De Wever over slecht resultaat voor N-VA in peiling: “Dit hebben we niet zien aankomen”

Antwerpen - N-VA maakte een stevige val in de recente Grote Peiling. Dat was een onaangename verrassing, zegt partijvoorzitter Bart De Wever in Het Laatste Nieuws, dat samen met VTM Nieuws verantwoordelijk is voor de peiling die begin juni werd uitgevoerd. “Ik kan daar zelf geen touw aan vastknopen.”

Waar N-VA nog ruim 31 procent scoorde in de peiling van 2014, is daar in de meeste recente versie nog 26,5 procent van over. Een stevige dip. Het resultaat heeft een schok gejaagd door de partij, zegt kopstuk Bart De Wever in Het Laatste Nieuws. “Ik noem ze mijn beste slechte peiling ooit.”

De Wever heeft geen idee waar de dip vandaan komt. “Ik kan daar zelf geen touw aan vastknopen. Ik heb een goed buikgevoel over hoe Vlaanderen over de dingen denkt, maar dit hebben we niet zien aankomen. Is het loos alarm? Gaat het om een eenmalige kronkel die bij de volgende peiling weer tegengesproken wordt? Of past dit in een trend?”

Wake-upcall

Of de peiling de stem van het volk weergeeft, maakt in die zin niet zoveel uit, stelt de N-VA-voorzitter nog. “Ze creëert ook een realiteit.” Het is dan ook alle hens aan dek. “Dit is voor ons een wake-upcall. Wakker worden, N-VA, en alert blijven, 24/7.”

Wurgkoord

Volgens De Wever was zijn partij niet ingedommeld of te arrogant, “maar er was wel een zekere nonchalance in geslopen”. Hij eist dan ook opperste professionaliteit van de N-VA’ers. “Wat vandaag een los draadje in de Wetstraat is, kan morgen een wurgkoord zijn.”

Toch is er ook een lichtpuntje te bespeuren. “Iedereen is plots weer wakker”, klinkt het. “Tegen dat effect kunnen geen tien donderspeeches op.”