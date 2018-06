Ex-Genkenaar Wilfred Ndidi: “Alles te danken aan Peter Maes”

Wat als… Jani Kazaltsis de wereldbeker mocht uitreiken? Nigeria zou zowaar tot de topfavorieten behoren, naast de flashy wedstrijduitrusting spreekt ook de Afrikaans geïnspireerde vrijetijdskledij - inclusief hoed - tot de verbeelding. Op het veld schitterde het team tijdens de oefencampagne nog niet, de scepsis bij de dolgedraaide Nigeriaanse fans is groot op de vooravond van de openingsmatch tegen Kroatië. Hun hoop in bange dagen voetbalde anderhalf jaar geleden nog bij KRC Genk, inmiddels loopt Wilfred Ndidi op zijn 21ste zelfs in de Engelse Premier League in de kijker. Wij brachten Ndidi vorige week een blitzbezoek in Oostenrijk, vlak voor het vertrek van de Nigeriaanse selectie naar Rusland. Voor een hartverwarmend weerzien met de nuchterste der voetbalmiljonairs, overgoten met een heerlijke geut Afrikaanse WK-hysterie.