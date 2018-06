Drinken we binnenkort koffie met een beetje broccoli erin?

In Australië hebben ze een oplossing gevonden om mensen die te weinig groenten eten meer gezonde voedingsstoffen te laten opnemen. De National Science Agency heeft in samenwerking met the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) een poeder op basis van broccoli samengesteld dat je zo in je koffie kunt gieten.

Wetenschappers hebben opgemerkt dat Australiërs onvoldoende groenten eten, maar dat is niet enkel een probleem down under. Ook in het Verenigd Koninkrijk speelt het. Daar heeft de denktank de Food Foundation in 2016 vastgesteld dat de gemiddelde Brit minder dan drie porties groenten per dag eet, terwijl de aanbevolen hoeveelheid vijf porties per dag bedraagt.

Hoofdonderzoekster Mary Ann Augustin, verbonden aan de CSIRO, heeft als antwoord op dit tekort een broccolipoeder ontwikkeld en is ervan overtuigd dat mensen dankzij haar uitvinding wél voldoende voordelen uit groenten kunnen halen. Volgens haar is het poeder rijk aan eiwitten, vezels en zogenaamde bioactieve fytochemicaliën. Deze stof zou een gezondheidsbevorderende werking hebben. Anders gezegd: giet een zakje broccolipoeder in je kopje koffie en je gezondheid zal er wel bij varen.

Lelijke broccoli

De groene koffie zou niet alleen je gezondheid een boost geven. Het poeder wordt gemaakt van broccoli die er minder goed uitziet dan de norm en de consument misschien links zou laten liggen. Op deze manier moet geen voedsel weggegooid worden. Mensen hebben alvast tijd om even aan het idee te wennen: het poeder bestaat momenteel wel, maar de bedenkers zijn nog volop aan het zoeken of het überhaupt ergens zal aanslaan.

Alvast niet iedereen zit te popelen om het uit te proberen, zo blijkt uit veel reacties op de sociale media. “Neen, gewoon neen”, laat iemand weten in een tweet. Iemand anders vraagt zich af “waarom je in hemelsnaam broccoli aan je koffie zou toevoegen?” Een Buzzfeed-journalist heeft het zelf al geprobeerd en beschrijft zijn ervaring op Twitter. “Ik kan bevestigen dat het verschrikkelijk smaakt”, staat er te lezen.

