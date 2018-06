Gespierd of te afgetraind? ‘Temptation’ Tijs toont zijn nieuw lichaam

Op ‘Temptation Island’ zagen we Tijs Luyten, die een oogje had op presentatrice Annelien Coorevits, niet veel in actie komen. De Limburgse man heeft echter niet stilgezeten in de fitness, want hij ziet er vandaag nog een pak strakker uit dan tijdens de opnames.

Vijf jaar geleden worstelde Tijs uit Laakdal nog met overgewicht. Hij woog zo’n 140 kilogram en probeerde af te vallen door op zijn eten te letten, maar het was een gastric bypass die in 2012 het verschil maakte. Sinds de ingreep plaatste de 25-jarige verleider geregeld foto op zijn Instagrampagina (die nu alweer zijn verwijderd) om de evolutie van zijn lichaam te tonen.

En die evolutie gaat ook verder na ‘Temptation Island’, zo blijkt uit een nieuw kiekje. Tijs zag er in Thailand nog iets voller uit, nu staat hij op scherp zonder grammetje vet. Hij is van kop tot teen erg gespierd en blij met de huidige versie van zichzelf.

“Een dieet volgen is geen straf, het is een kwestie van je levensstijl aan te passen. Leer je lichaam kennen en pas je eetpatroon aan. Kijk wat voor jou het beste resultaat geeft. Stop met snaaien naar een ‘snelle hap’. Dat worstenbroodje in de vitrine ziet er lekker uit, maar diezelfde snack die je thuis klaarmaakt met natuurlijke en gezondere ingrediënten spaart je een hoop calorieën en hoogstens een halfuurtje werk. Wees voorbereid op je dagelijkse activiteiten, bereid je maaltijden voor en heb geduld met jezelf. Changes don’t happen overnight. Kom op, begin aan dat lichaam te werken. Uitstel is afstel!”, schrijft hij erbij om mensen die op dieet zijn aan te moedigen.