GP van België drie jaar langer op F1-kalender

De GP van België zal drie jaar langer, tot 2021, op de F1-kalender staan zo meldt de Waalse zakenkrant l’Echo.

Het huidige contract voor het organiseren van de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps loopt dit jaar af. Onderhandelingen tussen Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, en de Waalse regering dienden zich dus aan.

Het is inderdaad de Waalse regering die vooral met Liberty Media rond de onderhandelingstafel moest gaan zitten want het is ook de Waalse regering die het jaarlijkse verlies van de organisatie van de GP van België op zich neemt.

De organisatie achter de GP van België, SPA GP, blijft ondanks de stijgende bezoekersaantallen de verliezen opstapelen. De Waalse regering blijft het verlies echter bijpassen omwille van het ‘economisch belang’ van de F1-race voor de regio.

"De opbrengsten voor de Waalse economie bedroegen zo'n 20,5 miljoen euro in 2017, wat neerkomt op een stijging van 21 procent", aldus Waals vicepremier en minister van economie Pierre-Yves Jeholet. “De F1-race promoot de regio op wereldvlak.”

Voor de GP van België zijn naar verluidt reeds zo’n 200 000 tickets verkocht, waarvan ongeveer 75 000 tickets voor de racedag zelf. Vooral de Nederlandse fans hebben de voorbije jaren een flink aandeel in de stijgende ticketverkoop. Zij komen massaal Max Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps aanmoedigen.

De GP van België vindt dit jaar plaats op zondag 26 augustus.

