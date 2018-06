Laurent Ciman verlaat de Rode Duivels en keert terug naar België

Door de blessures van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen was Laurent Ciman nog als extra speler aan de 23-koppige selectie toegevoegd, in afwachting van hoe de situatie van de twee centrale verdedigers evolueerde. Dat doet wel vermoeden dat de staff het volste vertrouwen heeft in het herstel van Kompany en Vermaelen. “Bondscoach Roberto Martinez bedankt Laurent Ciman voor zijn professionalisme en zijn bijdrage aan het team tijdens onze WK-voorbereiding”, luidt het op Twitter. De 23 overige Rode Duivels reizen vandaag af naar Sochi voor hun eerste wedstrijd tegen Panama, die maandag wordt gespeeld.

@LaurentCiman23 left the group this morning. Laurent returned to and will now remain one of our stand-by players, until Sunday evening 5pm. R. Martínez thanks him for his professionalism and contribution to the team during our #WorldCup preparation. #REDTOGETHER