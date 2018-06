Gedetineerden in Beveren bestelen kantine vanuit cel

Beveren - Gedetineerden in Beveren hebben maandenlang sigaretten en etenswaren besteld bij de kantine, zonder ervoor te betalen. Dat schrijft ‘Het Laatste Nieuws’.

Dertig gevangenen mochten het vrijdag uitleggen bij de gevangenisdirectie van Beveren. Waarom ze de jongste tijd opvallend veel producten hebben gekocht, terwijl er amper geld van hun rekening is gegaan? De meesten hielden vol dat ze netjes de online handleiding hebben gevolgd. Maar de directie weet beter.

Elke gevangene in Beveren heeft een computer waarmee hij vanuit zijn cel bestellingen kan doen. Sigaretten, frisdrank, tabak, lakens, wasproduct, fruit en groenten ... Alles wordt online besteld, waarna de producten op de cel geleverd worden. Maar een gedetineerde slaagde erin het systeem te kraken.

Door op een specifiek moment van de dag extra producten in het winkelmandje te laden, werden ze besteld maar ging er geen geld van de rekening. Het kantinepersoneel had niets in de gaten en leverde maandenlang nietsvermoedend de producten. Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws zich, waarna zo’n dertig gedetineerden konden profiteren van het handeltje.

Advocaat gedetineerde

Toen vorige maand aan het licht kwam dat er een tekort van meer dan 10.000 euro in de boekhouding was, werd een intern onderzoek gestart. Het Gevangeniswezen bevestigt dat het gaat om een fout in het betalingssysteem voor de kantine. Die is inmiddels verholpen. “Het gaat vermoedelijk om frauduleus misbruik”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. “Daarom is dit onmiddellijk gemeld aan de politiediensten.”

Straf: geen kantine meer

De tuchtstraffen die vrijdag werden opgelegd, zijn navenant: een maand geen bestellingen meer in de kantine. Er komt ook een gerechtelijk onderzoek. Als de feiten bewezen worden geacht, wacht een vervolging wegens fraude. Raan Colman, de advocaat van een van de gedetineerden, betreurt de tuchtmaatregel. “Het is niet meer dan menselijk om te profiteren van een onverwachte meevaller. Mijn cliënt zal daarvoor wel de rekening krijgen. Hem een bijkomende sanctie opleggen, is niet nodig.”