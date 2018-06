Na 28 jaar vervolgt gerecht opnieuw Beaulieu-familie

Het Brusselse parket-generaal vervolgt opnieuw de Beaulieu-familie De Clerck voor recente feiten van witwassen en valsheid in geschrifte. Dat gebeurt bijna 28 jaar nadat de belastinginspectie haar eerste aangifte deed bij het Brusselse gerecht in de iconische fraudezaak rond de West-Vlaamse textielgroep. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Deze keer gaat het om een constructie van bijna 200 miljoen euro. Die zou recentelijk zijn opgezet via Luxemburg om de opbrengsten uit de oude fraudezaak wit te wassen. Het gerechtelijk onderzoek is klaar en de vordering van het openbaar ministerie is meegedeeld. In de nieuwe zaak vervolgt het Brusselse parket-generaal zeven verdachten.

Al in september trekt het parket-generaal met de nieuwe vervolgingen naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Die moet oordelen wie uiteindelijk voor de strafrechter zal verschijnen.

Het zag er naar uit dat de zaak zou eindigen met een minnelijke schikking. Want eind 2016 had de textielgroep eindelijk een akkoord bereikt met de Bijzondere Belastinginspectie. Het was enkel nog nodig om ook met het gerecht een extra schikking te sluiten om ook de strafrechtelijke vervolgingen af te kopen. Maar dat is blijkbaar (nog) niet gelukt.