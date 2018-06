Theo Francken: “Illegale migratie moet stoppen, anders loopt het fout af voor iedereen”

Theo Francken wil zo snel mogelijk een einde maken aan de instroom van illegale vluchtelingen, maar is niet gekant tegen de opname van meer “echte” vluchtelingen, uit Syrië bijvoorbeeld. Dat zei hij vrijdagavond tijdens een debat in ‘De Afspraak op vrijdag’.

De N-VA-staatssecretaris waarschuwt ervoor dat illegale migratie gestopt moet worden, “want dit loopt echt fout af voor iedereen op termijn, zeker in Europa.” Hij wijst erop dat dit niet betekent dat we de ogen moeten sluiten voor “de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zijnde het Syrische burgerconflict.”

Daarom wil Francken dat er meer mensen legaal en veilig in ons land toegelaten worden. “Maar echte vluchtelingen”, beklemtoont hij. Wat hem betreft mag dat “meer en ruimhartiger zijn als we stoppen met illegale migratie.” Er moet ook meer geld vrijgemaakt worden voor meer en betere opvangcondities in de regio.

“Illegale migratie ga je nooit honderd procent kunnen tegenhouden”, erkent hij, “maar je kan illegale migratie wel stremmen en je kan wel door wetgeving en coördinatie op Europees niveau de drama’s vermijden die we nu elke dag zien op de Middellandse Zee.”

In een interview met ‘Het Nieuwsblad’ vandaag gaat Francken nog een stap verder. Wie toch op een illegale manier probeert Europa binnen te geraken, zou volgens de staatssecretaris het recht op asiel moeten verliezen. In deze volgt hij het Australische model.