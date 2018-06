RECENSIE: Pearl Jam walst als een geoliede rockmachine over Pinkpop

Om maar meteen dé brandende vraag te beantwoorden: nee, zo onvergetelijk als in 1992 was het niet. Maar Pearl Jam bewees als afsluiter van de eerste avond op Pinkpop meer dan ooit een geoliede rockmachine te zijn, een stoomlocomotief die naar het einde toe over Landgraaf walste. Dat belooft voor 7 juli, wanneer de band op Werchter speelt.

Eén vijf meter diepe snoekduik vanaf een camerakraan later, en Eddie Vedder van Pearl Jam had zichzelf een plaats in de Nederlandse annalen van de popmuziek verzekerd. We schrijven Pinksteren 1992, op ...