Limburg blijft kampioenborstkankerscreenings

Meeste mammografieën in Noord-Limburg

HASSELTLimburg blijft de beste leerling van de klas voor borstkankerscreening. De top vijf van gemeenten waar het grootste aantal vrouwen een mammografie laat uitvoeren, kleurt immers volledig Limburgs. Helemaal bovenaan staat Herstappe (84,6%), gevolgd door Hamont-Achel (77,6%) en Neerpelt (76,6%). “In Limburg zitten we met borstkankerscreenings volledig op schema, maar in de rest van Vlaanderen is er nog werk”, zegt professor Erik Van Limbergen, specialist borstkankeronderzoek van het UZ Leuven.