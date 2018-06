Geopolitiek bemoeilijkt beslissing over vervanging F-16’s

BrusselDe regering gaat alle voorstellen voor de vervanging van de F-16 bestuderen. Niet alleen de twee kandidaten die officieel in de running zijn, de F-35 en de Eurofighter, maar ook het Franse voorstel tot samenwerking, met de Rafale van Dassault. Een beslissing voor de NAVO-top begin juli is nu helemaal uitgesloten. Midden oktober is de nieuwe deadline.