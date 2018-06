Het was even schrikken voor het gezin Bobbaers in de Rakestraat in Termien toen ze ook tijdens het middaguur geconfronteerd werden met een everzwijn tussen de speeltuigen van de kinderen in de tuin. Voordien liet de ever zich alleen ’s avonds laat spotten. Dat het wilde zwijn niet schuw is en zelfs niet gaat lopen als er lawaai wordt gemaakt, zorgt voor nog meer angst bij het gezin.