Hernan Dario Gomez, maar in Panama en heel Zuid-Amerika gekend als ‘El Bolillo’, ofwel ‘De Matrak’. Hoewel de oorsprong van zijn bijnaam eerder banaal is, kunnen we er ons wel iets bij voorstellen. Autoritair, conservatief en met een straatvechtersmentaliteit. De 62-jarige Colombiaan is een apart geval, maar trekt wel al naar zijn vijfde WK. “België wordt een lastige tegenstander, maar dat zullen ze allemaal zijn.”