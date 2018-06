This. Is. Football. Vier wedstrijden heeft het geduurd, maar het WK heeft met Portugal–Spanje een eerste gloriemoment achter de rug. Wat een heerlijke partij was dit, zeg. Bijrollen voor een scorende Costa, een blunderende VAR, een Karius-lookalike en een clash tussen twee geweldige stijlen. Bijrollen, want de titel hoofdrol verdiende maar één iemand: Cristiano Ronaldo. Leest u even mee in het evangelie van CR7.