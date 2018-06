“Alles meegemaakt dit seizoen”

De Limburg Shotguns spelen zondag (14.00u) de halve finale van de play-offs tegen de Brussels Tigers. Op zich al een fantastische prestatie, omdat de Shotguns pas sinds dit seizoen in de hoogste afdeling spelen. Samen met verdediger Michel Eeman en hoofdcoach Jaycen Taylor blikken we aan de hand van de drie beroemde American Football-quotes terug op een bewogen seizoen én kijken we vooruit naar de clash van zondag.