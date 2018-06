Johnny Depp speelt volgende week op de Graspop Metal Meeting met The Hollywood Vampires. Ook Kiefer Sutherland, alias agent Jack Bauer in de bekroonde tv-serie ‘24’, gordt tegenwoordig de gitaar om. Dinsdag maakt hij in Antwerpen zijn Belgisch podiumdebuut als countryrocker. “Op het podium speel ik geen rol”, stelt hij.