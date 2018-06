“80 bussen voor Erdogan”… maar concurrentie neemt toe

Sinds gisteren kunnen Turken die in België wonen ook gaan stemmen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Bij het referendum van vorig jaar haalde Erdogan nog een monsterscore: 80 procent van de Vlaamse Turken steunde hem. Maar deze keer krijgt hij concurrentie, noteren we in de Turks-Limburgse gemeenschap. Ook de republikeinse volkspartij CHP zet nu bussen in richting stemlokaal.