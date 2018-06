“Als de politie zei dat er nog leven in zat, dan wist ik het wel: het lijk krioelde van de maden. Met honderden kropen ze er soms uit”, beschrijft ex-wetsarts Pat Craenbroek (51). Ze heeft alles gezien. Van een menselijke romp in een aardappelveld in Piringen tot een man die zijn vrouw in brand stak in het Maasland. Maar vanaf vandaag is ze officieel misdaadauteur met haar eersteling ‘Uitgebroed’.