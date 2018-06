BRUSSEL Dat jongeren moeten opletten voor tinnitus door te luide muziek, dat is ondertussen bekend. Maar intussen lopen ook lagereschoolkinderen al gehoorschade op, omdat ze steeds vroeger een koptelefoon of oortjes dragen zonder de risico’s ervan te kennen. Dus pleiten artsen voor meer sensibilisering bij 9- tot 12-jarigen. “Ze moeten vroeger gewaarschuwd worden, want als ze beginnen uit te gaan, zal hun gehoorschade nog erger worden.”