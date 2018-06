Geachte Vlaamse regering, mensen uit onze 59 verenigingen keken de voorbije week met stijgende verbazing naar het debat over de kinderarmoedecijfers in Vlaanderen. Wij bereiken een grote diversiteit aan mensen in armoede: wit, bruin, zwart, met een Belgisch paspoort, een erkenning als vluchteling of gewoon met wortels in het buitenland. Het zal hen worst wezen wie de zwarte piet toegeschoven krijgt.