Leerkrachten beklimmen legendarische Stelvio voor zoontje (3) van collega

Leerkracht Bert Heselmans (34) uit Tessenderlo beklimt vandaag de Stelvio, een legendarische col in de Italiaanse Alpen. Samen met hem fietsen of lopen negentien collega’s van Katholieke Scholen Diest naar de top. Ze doen dat om geld in te zamelen voor de strijd tegen astma en mucoviscidose. Arthur, Berts zoontje van drie jaar, lijdt aan muco. “Een bijzondere motivatie om zo’n fietsuitdaging aan te gaan”, zegt Bert.