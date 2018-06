“Gaan goeie ploeg hebben”

De STVV’ers genieten momenteel van een laatste vakantieweekend, maandag en dinsdag staan volop fysieke testen op het programma, woensdag volgt de eerste veldtraining onder Marc Brys, die dit weekend nog op Kreta vertoeft. “De kern volledig hebben op 18 juni was een te moeilijke opdracht. Maar geen nood: we gaan een heel goeie ploeg hebben”, klinkt Brys zelfzeker.

STVV gaat maandag van start. Het grootste deel van de spelers moet zich dan al in Leuven, op de club of in het ziekenhuis van Sint-Truiden melden voor medische testen. Anderen komen dinsdag aan de beurt ...