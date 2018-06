WK-circus Ronaldo: Portugees houdt frivool Spanje in bedwang met hattrick

De kraker tussen Portugal en Spanje werd een grote opvoering in Circus Ronaldo. De Portugese ster kon nog nooit overtuigen op een WK, maar forceerde met een hattrick eigenhandig een gelijkspel tegen schaduwfavoriet Spanje(3-3). De Spanjaarden speelde ondanks de turbulente voorbereiding een sterke match, bekroond met twee doelpunten van Diego Costa en knappe knal Nacho. Maar het was toch slechts één man die de show stal: Cristiano Ronaldo. Het WK-complex is nu al afgeworpen.

De kraker tussen Portugal en Spanje begon met een pak vragen. Hoe presteerde Spanje zonder Lopetegui aan het roer? Kon Cristiano Ronaldo nu wel schitteren op het WK? Op die laatste vraag hadden we al een antwoord na vier minuten. Hij werd in de Spaanse zestien onderuit gehaald door Nacho, ploegmaat van Ronaldo bij Real Madrid, en de Portugese ster zette de strafschop zelf om. Een doelpunt voor de geschiedenisboeken, want met zijn omgezette elfmeter scoorde Ronaldo voor het vierde WK op rij waardoor hij zijn naam plaatste naast WK-grootheden Miroslav Klose, Pelle en Uwe Seeler. En is hij ook nog eens de eerste speler die op acht opeenvolgende grote toernooien een doelpunt kon maken.

Spanje liet zich niet uit zijn lood slaan door de vroege achterstand en kwam ook langszij. Maar de gelijkmaker kon gerust discutabel genoemd worden. Diego Costa ging met de arm in duel tegen Pepe, die gretig neerging. Ref Rocchi liet doorspelen en de Spaanse spits trapte nadien beheerst binnen. De VAR liet voor het eerst dit WK van zich horen, maar floot de ref niet terug. 1-1 dus.

Flater

Na de gelijkmaker schakelde Spanje een versnelling hoger en kreunde Portugal onder de druk. En toch gingen ze met 2-1 de rust in dankzij - jawel - Cristiano Ronaldo. Twee kansen schoot hij op doel en twee keer ging de bal tegen de netten. Maar dit keer was er wel een gruwelijke flater nodig van David De Gea, die de bal zomaar tussen de armen liet glippen.

Na de pauze sloten de Portugezen de poorten voor het eigen doel en tikte de Spanjaarden in hun gekende stijl de bal rond in de hoop om een gaatje te vinden. Ze hadden echter een stilstaande fase nodig om weer langszij te komen. Na een ingestudeerd nummertje op een vrije trap en slap verdedigen bij Portugal legde Busquets de bal panklaar voor Diego Costa, die binnenbuffelde.

Drie minuten later kwam Spanje zowaar op voorsprong. Nacho nam een afvallende bal heerlijk op de slof en via de paal ging de bal in doel. Een beauty en 3-2. En een straf detail: de vijf doelpunten waren allemaal van Madrileense makelij. Daarna had Spanje de match volledig onder controle en klonken de ‘olé’s’ steeds luider vanop de tribunes bij iedere Spaanse combinatie.

Maar die vreugdekreten verstomden twee minuten voor het einde toen Cristiano Ronaldo een vrije magistraal in doel trapte. Met een hattrick hield hij eigenhandig Spanje in bedwang. Van een WK-complex is er vanaf nu helemaal geen sprake meer.

