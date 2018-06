Elise Mertens ontmoet Kirsten Flipkens in finale dubbelspel WTA Rosmalen

Elise Mertens en Kirsten Flipkens dubbelden in februari nog samen voor de Fed Cup. Foto: Photo News

Na Kirsten Flipkens heeft ook Elise Mertens zich vrijdag geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/250.000 dollar).

Samen met de Nederlandse Demi Schuurs haalde Mertens het in twee sets van de Nederlandse Lesley Kerkhove en Lidziya Marozava uit Wit-Rusland. De eerste reekshoofden trokken met 6-4 en 6-3 aan het langste eind.

Mertens’ halve finale vond meteen na haar kwartfinale tegen de Russin Veronika Kudermetova en Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland plaats, met 6-2, 3-6 en 10/5 gewonnen door de Belgisch-Nederlandse tandem.

In de finale ontmoeten Mertens en Schuurs Kirsten Flipkens en de Nederlandse Kiki Bertens, de tweede reekshoofden. Zij wonnen vrijdag in de halve finales met tweemaal 6-3 van de Zwitserse Xenia Knoll en de Britse Anna Smith, de vierde reekshoofden.

Flipkens plaatste zich eerder op de dag ook voor de halve finales van het enkelspel. Ze versloeg Aryna Sabalenka (WTA 46), het achtste reekshoofd, met tweemaal 6-4. Bij de laatste vier ontmoet Flipkens de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81), die de Duitse Antonia Lottner (WTA 148) met 6-3 en 6-2 versloeg. Flipkens en Kuzmova staan voor het eerst tegenover elkaar. De Kempense werkte vrijdag drie wedstrijden af, twee in het enkelspel en één in het dubbelspel. Lottner kegelde tweede reekshoofd Mertens (WTA 15) in de achtste finales uit het toernooi.