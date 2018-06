Onze Rode Duivels-watcher doet oproep aan bondscoach Martinez

Zondag, 17 uur Belgische tijd. Als Roberto Martinez tot op de minuut woord houdt, maakt hij dan bekend wie er in Rusland blijft en wie op het vliegtuig mag stappen: Vincent Kompany of Laurent Ciman. Of zelfs Thomas Vermaelen, die ook vrijdag in Dedovsk nog niet op het trainingsveld verscheen. Wij hebben een ander plan voor Roberto Martinez: hou Kompany sowieso in Rusland.

De Rode Duivels trainden vrijdagochtend om 11 uur Russische tijd (één uur later dan in België) aan het Guchkovo Sports Center. 22 spelers daagden op, zo telden we snel tijdens de opwarming ...