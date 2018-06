Hulporganisatie Oxfam moet door seksschaal 18 miljon euro besparen

Brussel - In de nasleep van het seksschandaal rond Oxfam moet de hulporganisatie voor 18 miljoen euro gaan besparen. Dit heeft de Britse openbare omroep BBC vrijdag gemeld.

Oxfam is in opspraak gekomen rond seksfeestjes van personeel met prostituees in Haïti na de verwoestende aardbeving van 2010. Volgens een rapport werden mensen er in plaats van geholpen te worden door de medewerkers ook gepest en geïntimideerd. Zeven medewerkers, waaronder de Belgische Oxfam-leider Roland van Hauwermeiren voor Haïti, moesten vertrekken. In Tsjaad zou het tot soortgelijke incidenten gekomen zijn.

Bovendien wordt de organisatie ervan beschuldigd een en ander onder de mat te hebben geveegd.

Ten gevolge van het schandaal zijn duizenden mensen gestopt schenkingen te doen aan Ofxam. Subsidies van de Britse regering vielen eveneens weg. Met als verder gevolg dat Ofxam moet gaan snijden in zijn hulpprogramma’s. Het wil zich daarbij echter vooral richten op zijn hoofdkwartieren en ondersteunende functies om ervoor te zorgen dat het leeuwendeel van het veldwerk kan blijven doorgaan.

Vorig jaar had Oxfam voor 408,6 miljoen pond inkomsten, weet de BBC.