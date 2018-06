“Toen ik innerlijke rust vond, voelde het pas alsof ik de jackpot gewonnen had”

In ‘Ocean’s 8’ moet de vertrouwde, met testosteron gevulde cast plaatsmaken voor acht gloednieuwe vrouwelijke criminelen. De reboot kan rekenen op een indrukwekkend sterrenensemble met ronkende namen als Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna en Sandra Bullock. Volgens de 53-jarige actrice werd het hoog tijd dat vrouwen de kans kregen in een entertainende heistkomedie. “Ik zeg niet dat vrouwen slimmer zijn dan mannen, maar we kunnen wel beter liegen”, lacht Bullock. “Manipulatie komt goed van pas in een missie om een peperdure diamanten halsketting te stelen!”

Bullock mag dan wel 53 levensjaren op de teller hebben, op het witte doek lijkt de actrice nog steeds een pak jonger. “Ik wil jullie bubbel niet doorprikken, maar er werd een visual effects-artieste ...