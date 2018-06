Opstelling Argentinië voor openingsmatch nu al bekendgemaakt: deze 10 krijgt Messi naast zich

Jorge Sampaoli, de bondscoach van Argentinië, heeft vrijdag, een dag voor het openingsduel van de Argentijnen tegen IJsland, op de persconferentie de elf namen van zijn basisspelers voorgelezen. “We doen dit omdat we zeker zijn hoe we willen spelen”, gaf Sampaoli als verklaring mee. Sergio Agüero krijgt een basisplaats naast Lionel Messi in de spits. Juventus-toppers Gonzalo Higuain en Paulo Dybala starten op de bank. In doel is Willy Caballero de vervanger van de geblesseerde Sergio Romero.

“We hebben in deze opstelling getraind en ik vind het niet nodig ze nog langer geheim te houden”, vervolgde de Argentijnse coach. “We zijn klaar om ons de komende maand te tonen als één van de sterkste landen ter wereld.” Argentinië neemt het zaterdag (om 15u00) op tegen WK-debutant IJsland.

Sampaoli toonde vrijdag veel respect voor de IJslanders. “Het is een sterk team. Het zal niet makkelijk worden kansen af te dwingen.” Over het bankzittersstatuut van Higuain en Dybala was Sampaoli duidelijk. “We moeten een team aan de aftrap brengen dat Lionel Messi in staat stelt om te schitteren. Zijn ploeggenoten zijn dus erg belangrijk.”

De Argentijnse bondscoach ging nog even verder door over zijn 31-jarige sterspeler. “Ik denk overigens dat dit niet Leo’s laatste WK is. Met zijn kwaliteiten en professionalisme beslist hij zelf wanneer hij speelt of niet. Het is een genie en hij speelt ook nog zo.”

Opstelling Argentinië tegen IJsland:

Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia, Mesa, Messi, Di Maria en Agüero.