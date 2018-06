Dag één van Pinkpop: lekker braden en wachten op Pearl Jam

Met perfect festivalweer en een portie gezonde zenuwen is vanmiddag de 49ste editie van Pinkpop in Landgraaf afgetrapt. Die zenuwen, die zijn uiteraard voor de eerste headliner: Pearl Jam, zowat de favoriete band van elke rechtgeaarde Pinkpopper, sluit vanavond de eerste festivaldag af, en hoopt op Pinkpop een even legendarische show neer te zetten als in 1992. Gelukkig kan er tijdens het wachten en zweten nog genoten worden van een hoop andere artiesten.

26 graden, geen wolkje aan de lucht, en de eikenprocessierups is voorlopig nog geen enkele tent binnengekropen: dan mag je spreken van een ideale start voor je 49ste editie. Bovendien is het over de koppen ...