Gratis Rembrandtfestival in Tongeren

Tongeren -

Het Rembrandtfestival in Tongeren is terug van weggeweest. Michael Dussar en Joeri Thuis, net 1 jaar nieuwe uitbaters van het bekende café in Belgiës oudste stad, hebben het gratis festival opnieuw tot leven gewekt. Op zaterdag 16 juni kunnen jullie na al die jaren van ‘festivalstilte’ opnieuw gratis komen genieten van muziekgroepen op de Veemarkt. Aftrap wordt gegeven om 15 uur door de Cliff&Stany JR Band, gevolgd door oldie-king Johnny Mitchell. Tegen de klok van 21 uur serveert headliner band Nachos for Machos jullie een portie onversneden rockcovers met o.m. nummers van Foo Fighters, Billy Idol, Queens of the Stage, David Bowie,...