Deze programma’s mag u niet missen op 16 juni

Misschien moet u vanavond eens op alles ‘ja’ antwoorden, net zoals Jim Carrey u zal voordoen in ‘Yes Man’ op VIER. Houdt u van tv-shows? Ja, toch? Dat komt goed uit, want ‘Le Plus Grand Cabaret du Monde’ viert zijn twintigste verjaardag op France 2. Nog op VIER kan u zien hoe Sylvester Stallone pakjes slaag krijgt en uitdeelt in de eerste ‘Rocky’.