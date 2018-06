Hasselt - Jacques Colemont (72) is de nestor van de Limburgse chefs, maar volgt de internationale trends nog op de voet. Dat zie je aan zijn gerechten: een klassieke basis met een hedendaagse verfijning.

Op minstens één van zijn twee sluitingsdagen zet Jacques Colemont een stapje in de culinaire wereld, zowel in binnen- als buitenland. Eén van zijn grote favorieten is driesterrentent Epicure in Parijs ...