Burgemeesters, een kijkje in het politiehuis en de Thuis-finale: dit zijn de strafste video’s van deze week

Hasselt / Genk - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. PEILSNEL: Weten Limburgse jongeren wie hun burgemeester is?

spa

Voor het eerst werden door UCLL en Het Belang van Limburg duizend 16- tot 24-jarigen bevraagd over hoe zij vandaag tegenover politiek en actuele maatschappelijke thema’s staan. Uit dit onderzoek blijkt dat 85% van de jongeren weet wie op dit moment burgemeester is van zijn of haar stad of gemeente. Wij trokken onze stoute schoenen aan en gingen eens polsen bij de Limburgse jeugd.

LEES MEER: Weten Limburgse jongeren wie hun burgemeester is?

2. Dit zal je normaal nooit zien: de nieuwe cellen, de schietstand en de videowall van het nieuwe politiehuis in Hasselt

spa

Dinsdag (21/06) opent het nieuwe politiehuis aan de Zwarte Brugstraat in Hasselt. De media mochten vrijdag al het gebouw verkennen. “Meteen de laatste burgers die het hele gebouw kunnen bezoeken”, zegt LRH-korpschef Philip Pirard.

LEES MEER: Nieuwe cellen, schietstand en videowall: dit wordt het nieuwe politiehuis in Hasselt

3.Finale ‘Thuis’: Nagelbijtend de zomer in

SD

Een goeie duizend ‘Thuis’-fans hebben gisteravond op het Kolonel Dusartplein in Hasselt de seizoensfinale van hun favoriete soap bijgewoond in aanwezigheid van een aantal acteurs. En dat leidde tot heel wat ‘oohs’ en ‘eehs’.

LEES MEER: Finale ‘Thuis’: Nagelbijtend de zomer in

4. Kennen de Russen onze Rode Duivels? “Eden Hazard is een beest”

reuters/ruptly/twitter

Na maandenlang wachten is het zover: straks wordt het WK in Rusland afgetrapt. Onze chef Sport Kristof Liberloo is sinds woensdag (13/06) in Moskou en zal de Rode Duivels op de voet volgen. Bij wijze van aftrap trok hij al eens naar een Russisch winkelcentrum, waar hij ging peilen hoe goed de plaatselijke bevolking de Belgische nationale ploeg kent.

LEES MEER: Kennen de Russen onze Rode Duivels? “Eden Hazard is een beest”

5. Papa van Limburgs slachtoffer Luikse gasexplosie opent school voor reddershonden in Genk

reuters/ruptly/twitter

In Zwartberg komt een opleidingscentrum voor reddershonden. Het is de eerste professionele school in Vlaanderen waar honden en hun baasjes hun vaardigheden kunnen trainen in een omgeving die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid aansluit.

LEES MEER: Papa van Limburgs slachtoffer Luikse gasexplosie opent school voor reddershonden in Genk