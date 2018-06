Gluren bij BV's: Klaasje van K3 toont haar gespierde lichaam

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Ex-Miss België Tanja Dexters had vrijdag iets te vieren: dochtertje Valentina mocht acht kaarsjes uitblazen. "Acht jaar terug zette ik dit schatje op de wereld. Ze is mijn alles. Mijn grote liefde, mijn dochter en beste vriendin. Elk moment met haar is mijn beste. Zij en ik voor altijd. Bedankt voor het leven. Gelukkige verjaardag. Ik hou van je. Geniet van je dag", schreef de blondine in een emotioneel bijschrift.



Collega ex-Miss België Veronique De Kock blikt ook terug. Zij gaat veertien jaar terug in de tijd toen ze poseerde voor een badpakkenspecial. "Een terugblik naar toen ik zwanger was van Sébastian en het zelf nog niet eens wist", staat er te lezen.



Radiopresentatrice Eva De Roo eet graag pizza, en al even graag op een dak. Haar vrienden en lief Jan Paternoster waren er ook bij.

Rooftop pizza ?? Een bericht gedeeld door Eva De Roo (@eva_deroo) op 14 Jun 2018 om 1:12 (PDT)



Zanger en acteur Jelle Cleymans is op reis in Bali en zwaar onder de indruk van de dingen die hij ziet. "Met de fiets door deze prachtige rijstvelden. Dit is het Bali zoals ik het wilde zien. En plots beseft het naïeve stadskind hoeveel labeur het kost om die witte korrels op zijn bord te toveren", schrijft hij erbij.



'Familie'-acteur Vincent Banic heeft een wijsheid in petto voor al wie (niet) op vakantie gaat: "Vakantie draait niet om een locatie, maar om een gevoel dat je creëert met mensen van wie je houdt", staat er bij een foto.



Klaasje van K3 is heel gespierd, drie jaar geleden was ze dat nog meer. Dat toont ze met een foto uit de oude doos van haar erg gespierde rug. "Houden jullie van bewegen?", vroeg ze aan haar honderdduizenden volgers.



Valerie De Booser heeft een persoonlijk assistent "en die is schattiger dan die van jou", schrijft ze bij een kiekje van achter haar computer met een van haar drie hondjes: Billie.



Podiumbeest Natalia is momenteel op vakantie op Ibiza en haar zus is ook mee. Samen maken ze de lokale shops onveilig, verkleed als indiaan. "De winkel overnemen. Ugh. Ik hou van mijn imaginaire pijp", staat erbij te lezen.



Presentatrice Dina Tersago is volop bezig met de opnames van 'Boer zkt Vrouw' en haar zoontje Thor gaat mee. "Normaliseer borstvoeding", geeft ze als boodschap mee bij een foto van een borstvoedingsmoment.