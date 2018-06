Meghan Markle: “Prins Harry is de beste echtgenoot ooit”

Er werd al veel geschreven over de outfit die Meghan Markle donderdag droeg tijdens haar eerste uitje met de Queen, maar tijdens de opening van de Mersey Gateway Bridge in Cheshire viel ze ook op omdat ze vol lof sprak over prins Harry.

De hertogin van Sussex vertelde de reporters iets meer over haar huwelijk met de Britse prins Harry. “Hij is de beste echtgenoot ooit”, klonk het. Ze voegde eraan toe dat het getrouwde leven “fantastisch” is. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse praat over haar liefde voor de royal. Tijdens de speech op hun huwelijksdag, zei ze dat ze “eindelijk haar prins had gevonden”. Het is duidelijk dat de ex-actrice niet van plan is om haar liefde voor hem onbesproken te laten.

Foto: Photo News

Meghan Markle en koningin Elizabeth lijken trouwens al goede vriendinnen te zijn. Tijdens de plechtigheid zaten de twee naast elkaar en werd er heel wat gelachen, wat mooie kiekjes opleverde. Volgens royaltywatchers is Markle nog volop aan het wennen aan haar leven binnen de koninklijke familie. Zo zou ze tijdens het evenement geaarzeld hebben om in de auto te stappen voor Hare Majesteit. “Ga jij maar eerst”, zou die laatste hebben gezegd.