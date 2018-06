Klaar voor de Tour: Naïro Quintana wint bergrit na straffe solo, Porte blijft leider

Naïro Quintana is klaar voor de komende Ronde van Frankrijk. De Colombiaan van Movistar heeft de zevende etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen na een straffe solo. Hij liet op 26 kilometer van de finish de anderen achter en reed solo naar de zege. Richie Porte beperkte de schade tot 22 seconden en blijft leider.

Quintana ontbond meteen zijn duivels op de flanken van de slotklim, raapte alle vroege vluchters op en soleerde naar winst. Porte en Fuglsang toonden zich op hun beurt de besten van de rest, maar konden de kloof op de Colombiaan niet meer dichten. De Oostenrijker Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe) en de Nederlander Wilco Kelderman (Team Sunweb) vervolledigden op 38 seconden de top vijf. Beste Belg was Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) op een achttiende plaats.

Voor de derde dag op rij werden de klassementsrenners op de proef gesteld in Zwitserland. Een 140 kilometer lange en glooiende aanloop vanuit Eschenbach kende een climax met de slotklim buiten categorie naar Arosa. Een grote groep van maar liefst 29 renners trok ten aanval. Greg Van Avermaet (BMC) en Yves Lampaert (Quick-Step Floors) kleurden de kopgroep Belgisch en verder waren ook Michael Matthews (Team Sunweb), Michael Albasini (Mitchelton-Scott), Enrico Battagln (LottoNL-Jumbo), Sergio Henao (Team Sky) en Igor Anton (Dimension Data) enkele klinken namen.

Opvallend: voorin ontbraken enkel Groupama-FDJ, Lotto Soudal en Nippo-Vini Fantini. Ook BMC, van leider Richie Porte, had met Van Avermaet een renner in de kopgroep en moest dus het peloton niet leiden, waardoor de voorsprong zonder echte controle tot boven de drie minuten steeg. Richting slotklim naar Arosa verscheen BMC dan toch vooraan en de Amerikaanse formatie kreeg de steun van Movistar, dat op een plannetje broedde.

Aan de voet van de Arosa dook de achterstand onder de twee minuten en in de eerste meters van de slotklim viel er meteen wat te beleven. Terwijl de Amerikaan Joe Dombrovski (Education First) voorin solo ging, gooide Nairo Quintana in het peloton zijn kaarten op de tafel. De Colombiaan werd gecounterd door Porte, maar bij een volgende aanval kon Quintana wel een kloof slaan. De kopman van Movistar raapte vluchter na vluchter op en in de achtervolging kreeg Porte steun van zijn ploegmaat Tejay Van Garderen.

Quintana baande zich een weg naar de kop van de koers en kreeg daar het gezelschap van een tiental overgebleven vluchters. Met nog 11 kilometer te klimmen had de groep Quintana een voorsprong van 35 seconden op de groep Porte, waar Van Avermaet nog berenwerk verrichte voor zijn Australische kopman. Op vijf kilometer van de finish zat het werk van Van Avermaet erop en begon Porte aan zijn jacht op Quintana. Maar zonder succes. Met Fuglsang als metgezel kon Porte het gat op Quintana niet dichten.

Quintana rondde zijn solo knap af, Fuglsang en Porte kwamen als respectievelijk tweede en derde over de finish. De Australiër behoudt wel zijn leiderstrui en begint met een voorsprong van 17 seconden op Quintana aan het slotweekend. Dat speelt zich af in en rond Bellinzona, de hoofdstad van het kanton Ticino. Zaterdag zijn de sprinters een laatste keer aan zet in een vlakke etappe van 123 kilometer. Zondag valt de Ronde van Zwitserland in een beslissende plooi tijdens de 34 kilometer lange afsluitende tijdrit.